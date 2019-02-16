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У Покровську спалили автомобіль секретаря міськради

Авто було припарковано поруч з багатоповерховим будинком, де проживає Сущенко
У Покровську спалили автомобіль секретаря міської ради Ірини Сущенко.
У Покровську спалили автомобіль секретаря міськради Фото: pokrovsk-police.dn.ua

"Вважаю, що цей випадок - відповідь опонентів, які вчора під час засідання сесії почули про себе багато правди, і як завжди, вирішили відповісти звичним для себе бандитським методом", - заявив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох від десяти років.

Нагадаємо, у Києві підпалили машину матері депутата Київської міськради від "Свободи" Володимира Назаренка.

 
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16 02 2019 16:23
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