У Покровську спалили автомобіль секретаря міськради

Авто було припарковано поруч з багатоповерховим будинком, де проживає Сущенко

У Покровську спалили автомобіль секретаря міської ради Ірини Сущенко.

"Вважаю, що цей випадок - відповідь опонентів, які вчора під час засідання сесії почули про себе багато правди, і як завжди, вирішили відповісти звичним для себе бандитським методом", - заявив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох від десяти років.

Нагадаємо, у Києві підпалили машину матері депутата Київської міськради від "Свободи" Володимира Назаренка.