CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Покровську спалили автомобіль секретаря міської ради Ірини Сущенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Покровську спалили автомобіль секретаря міськради
Авто було припарковано поруч з багатоповерховим будинком, де проживає Сущенко
Фото: pokrovsk-police.dn.ua
"Вважаю, що цей випадок - відповідь опонентів, які вчора під час засідання сесії почули про себе багато правди, і як завжди, вирішили відповісти звичним для себе бандитським методом", - заявив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
Наразі поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох від десяти років.
Нагадаємо, у Києві підпалили машину матері депутата Київської міськради від "Свободи" Володимира Назаренка.
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