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В Одесі сталася велика пожежа в центрі психічного здоров'я

Загиблих і постраждалих немає
В Одесі рятувальники ліквідують пожежу в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я. За попередньою інформацією, з приміщення встигли евакуювати персонал і пацієнтів - загалом 60 осіб, постраждалих і загиблих немає.
В Одесі сталася велика пожежа в центрі психічного здоров Фото: dumskaya.net

За попередніми даними, пожежа почалася в кімнаті денного стаціонару близько 14:40, звідти вогонь поширився на дах і швидко охопив усю будівлю. Повністю вигорів дах над їдальнею, загальна площа загоряння - близько 500 кв. м. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати о пів на четверту, на місці працюють 11 одиниць пожежної техніки і 40 чоловік особового складу.


Фото: dumskaya.net

У коментарі місцевому виданню "Думская" головлікар лікарні Анатолій Волощук зазначив, що не виключає ймовірності підпалу кимось із пацієнтів.


Фото: dumskaya.net


Фото: dumskaya.net

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16 04 2019 18:19
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