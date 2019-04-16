CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі рятувальники ліквідують пожежу в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я. За попередньою інформацією, з приміщення встигли евакуювати персонал і пацієнтів - загалом 60 осіб, постраждалих і загиблих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі сталася велика пожежа в центрі психічного здоров'я
Загиблих і постраждалих немає
Фото: dumskaya.net
За попередніми даними, пожежа почалася в кімнаті денного стаціонару близько 14:40, звідти вогонь поширився на дах і швидко охопив усю будівлю. Повністю вигорів дах над їдальнею, загальна площа загоряння - близько 500 кв. м. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.
Пожежу вдалося локалізувати о пів на четверту, на місці працюють 11 одиниць пожежної техніки і 40 чоловік особового складу.
Фото: dumskaya.net
У коментарі місцевому виданню "Думская" головлікар лікарні Анатолій Волощук зазначив, що не виключає ймовірності підпалу кимось із пацієнтів.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Нагадаємо, що у Канаді згорів Український культурний центр.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 04 2019 18:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента