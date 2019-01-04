Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі "тітушки" увірвалися до "Укравтодору", - ФОТО

"У підсумку прибувші наряди спецпризначенців поліції Одеської області затримали всю цю дивну групу, яка заблудилась в Службі автомобільних доріг області"
Поліцейські затримали у Одесі групу чоловіків на чолі з підприємцем, оголошеним у розшук, які увірвалися до Служби автомобільних доріг Одеської області.
В Одесі "тітушки" увірвалися до "Укравтодору", - ФОТО Фото:Facebook

"До Служби автомобільних доріг в Одеській області увірвалася тітушня на чолі з підприємцем, що колись був чи то підрядником, чи то замовником, коротше колись активно пиляв бюджет та не встиг допилити, бо був оголошений в розшук та останнім часом переховувався від правоохоронних органів", - зазначив радник очільника поліції Одещини Руслан Форостяк, повідомлє "Укрінформ".

Він уточнив, що цей чоловік вирішив "разом з якоюсь тітушнею увірватись до державного адміністративного приміщення, де намагалися "поставити актуальні", на його думку, питання та продемонструвати рішучість своїх претензій".

"У підсумку прибувші наряди спецпризначенців поліції Одеської області затримали всю цю дивну групу, яка заблудилась в Службі автомобільних доріг області, не потрапивши на гуморину, та доставили до Хмельницького ВП - де вони вже спокійно та під надійною охороною без інших пригод будуть святкувати своє 1 квітня", - зазначив Форостяк.


Фото:Facebook


Фото:Facebook


Фото:Facebook

Він уточнив, що особа, що перебувала у розшуку, також доставлена до відділку поліції.

Нагадаємо, що поліція Одеси на в'їзді в місто затримала автобуси з озброєними людьми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2019 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.