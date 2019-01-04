В Одесі "тітушки" увірвалися до "Укравтодору", - ФОТО

"У підсумку прибувші наряди спецпризначенців поліції Одеської області затримали всю цю дивну групу, яка заблудилась в Службі автомобільних доріг області"

Поліцейські затримали у Одесі групу чоловіків на чолі з підприємцем, оголошеним у розшук, які увірвалися до Служби автомобільних доріг Одеської області.

"До Служби автомобільних доріг в Одеській області увірвалася тітушня на чолі з підприємцем, що колись був чи то підрядником, чи то замовником, коротше колись активно пиляв бюджет та не встиг допилити, бо був оголошений в розшук та останнім часом переховувався від правоохоронних органів", - зазначив радник очільника поліції Одещини Руслан Форостяк, повідомлє "Укрінформ".

Він уточнив, що цей чоловік вирішив "разом з якоюсь тітушнею увірватись до державного адміністративного приміщення, де намагалися "поставити актуальні", на його думку, питання та продемонструвати рішучість своїх претензій".

"У підсумку прибувші наряди спецпризначенців поліції Одеської області затримали всю цю дивну групу, яка заблудилась в Службі автомобільних доріг області, не потрапивши на гуморину, та доставили до Хмельницького ВП - де вони вже спокійно та під надійною охороною без інших пригод будуть святкувати своє 1 квітня", - зазначив Форостяк.



Фото:Facebook



Фото:Facebook



Фото:Facebook

Він уточнив, що особа, що перебувала у розшуку, також доставлена до відділку поліції.

Нагадаємо, що поліція Одеси на в'їзді в місто затримала автобуси з озброєними людьми.