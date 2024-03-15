В Одесі в результаті сьогоднішніх російських ракетних ударів збільшилася кількість загиблих (оновлено)

За словами чиновника, станом на зараз вже відомо про 16 загиблих.

Число загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі збільшилося.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами чиновника, станом на зараз вже відомо про 16 загиблих.

Крім того, до лікарень було направлено загалом 55 одеситів.

"10 з них "важкі"", - додав очільник адміністрації.

"Тим часом, вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому", - додав Кіпер.

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що серед загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки - його колишній перший заступник Сергій Тетюхін.

"Професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина - це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору... Вічна пам'ять всім, хто загинув внаслідок російських атак", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу Одеси загинув екс-начальник патрульної поліції Одеської області Олександр Гостіщев, розповіли мер міста Труханов, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко та депутат міськради Андрій Вагапов, передає "Суспільне".

Гостіщев у 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області, а у 2021 році став заступником начальника поліції Одещини. Після повномасштабного вторгнення військ рф в Україну став командиром батальйону "Цунамі".

Нагадаємо, росіяни 15 березня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. При цьому ворог вдарив кілька разів. Після першого ж вибуху на місце прибули рятувальники та медики і тоді росіяни вдарили знову.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Рятувальники зараз ліквідовують пожежу на газопроводі та території приватного будинку. Загалом вогонь охопив близько 120 кв. м.

Посол США в Україні Бріджит Брінк після обстрілу російськими окупантами Одеси закликала негайно допомогти Україні зупинити росію.

"Сьогодні росія знову атакувала Одесу, вбиваючи невинних мирних жителів і атакуючи екстрені служби", - написала посол.

Цей жорстокий напад свідчить, що росія не припинить своєї "нахабної агресії в Європі", наголосила вона.

"Треба допомогти Україні зупинити росію негайно. Не можна втрачати жодної хвилини", - йдеться у дописі Бріджит Брінк.