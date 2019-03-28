В Одесі відкрили пам’ятники Трампу та Кім Чен Ину

"Спочатку була арт-інсталяція у вигляді намальованого бюста Трампа, а коли ми побачили інтерес людей, вирішили зробити справжні бюсти Трампа і Ина"

На Олександрівському проспекті в Одесі відкрили бюсти президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Через декілька годин їх відвезли в Музей сучасного мистецтва.

Автор бюстів, художник Вадим "Bondero" Бондаренко розповів, що фігури зроблені з гіпсу і пофарбовані в "класичний тоталітарний соцреалістичний колір", повідомляє "Думская".

"Спочатку була арт-інсталяція у вигляді намальованого бюста Трампа, а коли ми побачили інтерес людей, вирішили зробити справжні бюсти Трампа і Ина. Вони стоять один навпроти одного, що символізують переговори між цими лідерами", — розповів художник.



Фото: Андрій Колісниченко



Фото: Андрій Колісниченко

Бондаренко додав, що влітку ці бюсти повезуть на виставку в Маямі.

Нагадаємо, 27 лютого у В’єтнамі розпочався другий саміт Трампа й Кім Чен Ина, який мав тривати два дні. Однак, переговори лідерів завершилися достроково і сторони не досягли жодної угоди.

Вперше Трамп зустрівся з Кім Чен Ином 12 червня 2018 року на сінгапурському острові Сентоса.