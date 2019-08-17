В Одесі внаслідок пожежі в готелі загинуло дев'ятеро людей, 10 постраждали, - ВІДЕО (оновлено)

Деякі номери в готелі були навіть без вікон

В ніч на 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", загинуло дев'ятеро осіб. Вогонь гасили три години.

"17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа. О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Перші рятувальні підрозділи приїхали на місце пожежі о 01:39. До цього моменту вогонь охопив вже близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.



Фото: ДСНС

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла восьми загиблих, ще мінімум десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь загасили лише під ранок о 04:32 зусиллями 65 пожежників.

За фактом пожежі розпочато провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення правил пожежної безпеки.

На сайті поліції кажуть, що до вирішення питання про подальше перебування людей поруч зі згорілим готелем створені тимчасові пункти з автобусів, виділених головним управлінням Національної поліції і міськрадою. Там постраждалим від пожежі надається домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Оновлення. Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

"Ситуація ускладнилась швидким розвитком і поширенням вогню по конструктивних елементах, пізнім сповіщенням про пожежу і наявністю великої кількості кімнат, деякі з яких були навіть без вікон. Через те, що власник готелю змінив форму власності, представник ДСНС, який здійснює заходи державного нагляду та контролю, не був допущений на об’єкт (у липні – ред.). Про це був складений відповідний акт не допуску", - заявили на брифінгу директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук та заступника директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Павло Афанасьєв, інформує МВС.

"Пожежу ми ліквідували тільки 4 години тому. Важко сказати, що могло стати причиною. Могло стати і порушення вимог пожежної безпеки, і необережне поводження з вогнем громадян, які там проживали".



Фото: ДСНС

Оновлення. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", серед них і підпал з метою приховування вбивства.

"Перша версія – це можливий факт вбивства, потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія – це порушення правил пожежної безпеки. І третя версія – необережне використання вогню жителями готелю", - заявив на брифінгу начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех, інформує УП.

Бех розповів, що трьох загиблих людей знайшли в номерах готелю, чотирьох – у коридорі, ще одна людина померла у кареті швидкої.

Усі вони, за попередніми даними, загинули від отруєння чадним азом.

Наразі невідомо, чи були серед загиблих неповнолітні.

За даними МВС, наразі людей з готелю тимчасово розмістили в автобусах, які виділила поліція і міська рада.

Оновлення. Кількість загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі зросла до дев'яти осіб.

Тіло дев'ятого загиблого виявили о 14:12 17 серпня під час проведення слідчих дій на місці пожежі, інформує ДСНС.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.