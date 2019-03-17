CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київському районі Одеси в неділю, 17 березня, зіткнулися п'ять автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів
Постраждав один водій
Фото: dumskaya.net
Інцидент стався на вул. Академіка Вільямса, повідомляє LB.ua.
Зіткнулися "ВАЗ-2101", "Москвич", "Газель", Nissan Micra і Dodge.
"Водій "Жигулів" хотів заїхати на парковку через подвійну суцільну. У нього врізався сірий "Додж", який викинуло на парковку, де стояли інші машини", - розповіли виданню очевидці.
У ДТП травми отримав водій автомобіля "ВАЗ". Чоловіка доставили в лікарню.
На місці працювали правоохоронці. Причини аварії будуть встановлені слідством.
Нагадаємо, що працівниця харківської поліції збила на автомобілі Toyota 65-річного чоловіка, який від отриманих травм помер.
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17 03 2019 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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