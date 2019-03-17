В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів

У Київському районі Одеси в неділю, 17 березня, зіткнулися п'ять автомобілів.

Інцидент стався на вул. Академіка Вільямса, повідомляє LB.ua.

Зіткнулися "ВАЗ-2101", "Москвич", "Газель", Nissan Micra і Dodge.

"Водій "Жигулів" хотів заїхати на парковку через подвійну суцільну. У нього врізався сірий "Додж", який викинуло на парковку, де стояли інші машини", - розповіли виданню очевидці.

У ДТП травми отримав водій автомобіля "ВАЗ". Чоловіка доставили в лікарню.

На місці працювали правоохоронці. Причини аварії будуть встановлені слідством.

Нагадаємо, що працівниця харківської поліції збила на автомобілі Toyota 65-річного чоловіка, який від отриманих травм помер.