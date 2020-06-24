CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі знову фіксують забруднення моря через затонулий танкер
Забруднення фіксувалася протягом трьох днів
Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)
Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає РБК - Україна.
За його словами, кілька днів тому з затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо. Вміст нафтопродуктів у воді 21 червня в районі пляжу "Дельфін" було вище норми в 16,4 рази - 0,82 мг/дм3. Забруднення води моніторили протягом наступних двох днів:
- 22 червня вміст нафтопродуктів зафіксовано на рівні норми (0,05 мг/дм3);
- 23 червня о 11:00 показники перевищували норму - кількість нафтопродуктів в дм3 води становила 0,11 мг, що у 2,2 рази більше норми;
- 23 червня о 18:45 вміст нафтопродуктів знову повернулося до норми 0,05 мг/дм3.
Мальований додав, що Держекоінспекція продовжить спостерігати за показниками на місці затонулого танкера.
Нагадаємо, що танкер "Делфі", який затонув 22 листопада поблизу Одеси, мали прибрати до 31 березня 2020 року.
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