В Одесі знову фіксують забруднення моря через затонулий танкер Забруднення фіксувалася протягом трьох днів

В Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.

Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає РБК - Україна. За його словами, кілька днів тому з затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо. Вміст нафтопродуктів у воді 21 червня в районі пляжу "Дельфін" було вище норми в 16,4 рази - 0,82 мг/дм3. Забруднення води моніторили протягом наступних двох днів: 22 червня вміст нафтопродуктів зафіксовано на рівні норми (0,05 мг/дм3);

23 червня о 11:00 показники перевищували норму - кількість нафтопродуктів в дм3 води становила 0,11 мг, що у 2,2 рази більше норми;

23 червня о 18:45 вміст нафтопродуктів знову повернулося до норми 0,05 мг/дм3. Мальований додав, що Держекоінспекція продовжить спостерігати за показниками на місці затонулого танкера. Нагадаємо, що танкер "Делфі", який затонув 22 листопада поблизу Одеси, мали прибрати до 31 березня 2020 року.

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