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Затонулий танкер "Делфі" мають прибрати з одеського узбережжя до кінця березня

Зазначається, що буксирування займе 45 днів, а розрізання на частини - до 120 днів
Танкер "Делфі", який затонув 22 листопада поблизу Одеси, мають прибрати до 31 березня 2020 року.
Затонулий танкер "Делфі" мають прибрати з одеського узбережжя до кінця березня Фото: Громадське

Як повідомили в Одеській ОДА, керівництво Одеського порту зв'язалося з власником судна та встановила для нього такий граничний термін, повідомляє "Громадське".

"Якщо власник судна не почне роботи, Адміністрація морських портів України розпочне примусову евакуацію. Наразі існує два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини", - зазначив перший заступник голови ОДА В’ячеслав Овечкін.

Зазначається, що буксирування займе 45 днів, а розрізання на частини - до 120 днів. Заступник голови ОДА Денис Ванаш підкреслив, що судно потрібно прибрати до початку туристичного сезону.

"У понеділок ми чекатимемо на припис від екоінспекції, який дозволить у разі необхідності примусово прибрати судно. Також ми наполегливо рекомендуємо прибрати танкер буксиром та встигнути до початку сезону", - сказав Ванаш.

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31 01 2020 14:26
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