Затонулий танкер "Делфі" мають прибрати з одеського узбережжя до кінця березня
Як повідомили в Одеській ОДА, керівництво Одеського порту зв'язалося з власником судна та встановила для нього такий граничний термін, повідомляє "Громадське".
"Якщо власник судна не почне роботи, Адміністрація морських портів України розпочне примусову евакуацію. Наразі існує два варіанти: відбуксирувати танкер чи розрізати його на частини", - зазначив перший заступник голови ОДА В’ячеслав Овечкін.
Зазначається, що буксирування займе 45 днів, а розрізання на частини - до 120 днів. Заступник голови ОДА Денис Ванаш підкреслив, що судно потрібно прибрати до початку туристичного сезону.
"У понеділок ми чекатимемо на припис від екоінспекції, який дозволить у разі необхідності примусово прибрати судно. Також ми наполегливо рекомендуємо прибрати танкер буксиром та встигнути до початку сезону", - сказав Ванаш.
Читайте також: У Бермудському трикутнику знайшли зниклий сто років тому корабель.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків