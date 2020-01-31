У Бермудському трикутнику знайшли зниклий сто років тому корабель
Морські археологи виявили пароплав, який зник у Бермудському трикутнику 95 років тому, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Торговельне судно зазнало аварії в 1925 році. Воно тримало шлях із порту Чарльстона в американському штаті Південна Кароліна до Гавани на Кубі, але не досягло місця призначення. Тіла його 32 пасажирів не було знайдено", - повідомляє портал.
У результаті корабель виявили морські дослідники через майже 100 років, у 2020 році, за 65 кілометрах від узбережжя Сент-Огастін у штаті Флорида. Експедицію було відображено на відео.
Бермудський трикутник - район в Атлантичному океані між Майамі, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко. Сумно славиться таємничими зникненнями морських суден і численними корабельними аваріями - за останні сто років там загинули понад тисяча людей.
Раніше вчені встановили, що причиною лих у Бермудському трикутнику можуть бути раптові потужні хвилі, які "беруться нізвідки без ознак шторму і настільки ж швидко зникають". Окрім того, район трикутника досить популярний у мореплавців, чим також можна пояснити велику кількість пригод.
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