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У Бермудському трикутнику знайшли зниклий сто років тому корабель

Раніше вчені встановили, що причиною лих у Бермудському трикутнику можуть бути раптові потужні хвилі, які "беруться нізвідки без ознак шторму і настільки ж швидко зникають"
У результаті корабель виявили морські дослідники через майже 100 років, у 2020 році, за 65 кілометрах від узбережжя Сент-Огастін у штаті Флорида. Експедицію було відображено на відео.
У Бермудському трикутнику знайшли зниклий сто років тому корабель Фото: УНІАН

Морські археологи виявили пароплав, який зник у Бермудському трикутнику 95 років тому, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Торговельне судно зазнало аварії в 1925 році. Воно тримало шлях із порту Чарльстона в американському штаті Південна Кароліна до Гавани на Кубі, але не досягло місця призначення. Тіла його 32 пасажирів не було знайдено", - повідомляє портал.

У результаті корабель виявили морські дослідники через майже 100 років, у 2020 році, за 65 кілометрах від узбережжя Сент-Огастін у штаті Флорида. Експедицію було відображено на відео.

Бермудський трикутник - район в Атлантичному океані між Майамі, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко. Сумно славиться таємничими зникненнями морських суден і численними корабельними аваріями - за останні сто років там загинули понад тисяча людей.

Раніше вчені встановили, що причиною лих у Бермудському трикутнику можуть бути раптові потужні хвилі, які "беруться нізвідки без ознак шторму і настільки ж швидко зникають". Окрім того, район трикутника досить популярний у мореплавців, чим також можна пояснити велику кількість пригод.

Нагадаємо, що арт-детектив знайшов рідкісний рукопис перських віршів 15 століття вартістю понад $1 млн

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31 01 2020 12:15
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