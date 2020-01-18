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Арт-детектив знайшов рідкісний рукопис перських віршів 15 століття вартістю понад $1 млн

Аби її знайти, детектив витратив понад 10 років і об'їздив кілька країн
Нідерландський мистецтвознавець Артур Бранд, який розшукує втрачені арт-об'єкти, знайшов викрадений рукопис 15 століття перських віршів, вартість яких оцінюють у понад $1 млн.
Арт-детектив знайшов рідкісний рукопис перських віршів 15 століття вартістю понад $1 млн Фото: з вільних джерел

Фото: Громадське

The Times пише, що арт-детектив знайшов рукописну копію збірки віршів перського поета Дівана Гафіза, який жив у 14 столітті. Книга, датована 1462-1463  роками, покрита золотом. Її викрали з колекції іранського колекціонера Джафара Газі в Німеччині після його смерті у 2007 році.

Аби її знайти, детектив витратив понад 10 років і об'їздив кілька країн. Його розслідування завершилося в Лондоні, де наприкінці 2019 року книгу Бранду передав через посередника останній її власник. Тепер детектив планує передати знахідку німецьким правоохоронцям.

The Times також зазначає, що паралельно з Брандом збірку шукали іранські правоохоронці. За словами детектива, вони дзвонили його асистентам і вимагали надати усю відому інформацію.

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18 01 2020 13:54
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