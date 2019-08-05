В Одеській області стріляли в нардепа Урбанського

В Одеській області в результаті конфлікту, який стався у вівторок ввечері в готелі села Санжейка Овідіопольського району, отримав вогнепальне поранення народний депутат Олександр Урбанський.

"Стріляли в мого брата. Напад не пов'язаний з парламентською діяльністю: брат заступився за свою дружину, до якої з образами чіплявся директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї було зроблено в ногу, є проникаюче поранення", - заявив голова Одеської облради і брат нардепа Анатолія Урбанського, повідомляє "Думская".

Конфлікт стався в готелі "Хуторок у Зіни", який належить колишньому голові Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченку (очолював РДА в 2010 році і був звільнений з посади після корупційного скандалу).

Правоохоронці затримали чоловіка, який поранив з травматичної зброї депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Урбанського на Одещині, повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

"Побутова ситуація, не пов’язана з його депутатською діяльністю. Чоловік, що стріляв затриманий у порядку статті 208 КПК", - сказав він.

У затриманого провели санкціонований обшук і вилучили ще кілька одиниць зброї.

"Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство з застосуванням зброї) ККУ. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ", - підсумував Тракало.

Нагадаємо, у Київській області невідомий застрелив заступника Баришівського відділення поліції, завдавши йому вогнепальне поранення.