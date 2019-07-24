В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дев'ятирічного хлопчика
Приїхавши на виклик, правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно на місцевому ставку, де рибалив хлопчик. Зловмисник підійшов до хлопчика зі спини, закрив рот долонею і потягнув у сторожовий будинок, де гвалтував, повідомляє пресцентр поліції Одеської області.
Про цей інцидент дитина розповів своїм родичам, до яких приїхала в гості. Своєю чергою, вони відразу викликали поліцію.
За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного чоловіка. Це виявився 63-річний охоронець ставка. Чоловіка затримали в іншому селі за місцем проживання. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Натепер його затримано до обрання запобіжного заходу. За подібний злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня, і затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка.
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