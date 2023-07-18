В Офісі президента інтригують: "Зброї буде більше"
Голова Офісу президента Андрій Єрмак зробив заяву, що заінтригувала підписників. Він повідомив, що Україна матиме більше зброї.
Про це керівник Офісу президента написав у Telegram.
"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – зазначив він.
Нагадаємо, 18 липня розпочалося 14 засідання у форматі Рамштайн. Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники не припинять підтримку України, доки ЗСУ не будуть повною мірою забезпечені зброєю та боєприпасами.