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В Офісі президента інтригують: "Зброї буде більше"

18 липня 2023, 21:17
В Офісі президента інтригують:
Фото: з вільних джерел
Голова Офісу президента Андрій Єрмак проанонсував "важливе рішення".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зробив заяву, що заінтригувала підписників. Він повідомив, що Україна матиме більше зброї.

Про це керівник Офісу президента написав у Telegram.

"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", – зазначив він.

Нагадаємо, 18 липня розпочалося 14 засідання у форматі Рамштайн. Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники не припинять підтримку України, доки ЗСУ не будуть повною мірою забезпечені зброєю та боєприпасами.

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