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В Офісі Президента назвали ціль операції в Курській області

13 серпня 2024, 13:41
В Офісі Президента назвали ціль операції в Курській області
iakursk.ru
Подоляк зазначив, що Курська область, як і будь-яка інша прикордонна російська область, підтримують війну в Україні.
Курська область, як і будь-яка інша прикордонна російська область - це квінтесенція того типу спланованої війни проти України, якій віддають перевагу росіяни.
 
Про це у Telegram-каналі написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
 
"Це війна без правил ведення війни. росія використовує свої території для розташування артилерії, РСЗВ, невеликих авіаційних баз, пускових установок для балістики для масштабних ударів по цивільному населенню іншої країни", - перерахував Подоляк і додав, що при цьому сама влада рф впевнена, що її територія неформально недоторканна і "ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території рф". 
 
Подоляк заявив, що в даний час Україна показує, що це не так і, що є лише два шляхи закінчення війни та повернення рф до розуміння, що таке правила війни. 
 
"Перший: руйнування тієї інфраструктури війни сухопутними операціями. Це саме те, що в силах України і що потрібно для обов'язкового захисту населення України у прикордонних областях", - підкреслив Подоляк. 
 
"Другий: завдання далекобійних ударів у глибину росії. Масштабних і регулярних. Але для цього потрібно багато ракет та остаточна відмова від неформальних заборон використовувати ці ракети по території рф", - констатував політик.

 

війна в Україніросія окупантиКурська область

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