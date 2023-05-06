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В Офісі президента відреагували на підрив пропагандиста Прилєпіна

06 травня 2023, 17:24
В Офісі президента відреагували на підрив пропагандиста Прилєпіна
росія знищує своїх активістів.

російська агресія прискорює темпи й наразі переходить навіть до знищення своїх же активістів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім - випадкових людей, врешті - своїх", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію "путінського клану" і зберегти ілюзорний "тотальний контроль", російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи навіть "Z і V активістів".

"Напередодні краху москва буде надзвичайно похмурою", - додав радник.

Нагадаємо, сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. У  момент вибуху він перебував у транспорті.

 

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