В Офісі президента заперечують причетність України до підриву "Північних потоків"
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" в Балтійському морі і вказав на москву.
Про це Подоляк сказав у коментарі агентству Reuters.
Радник додав, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів.
"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки росія", – сказав Подоляк.
"Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream", – запевнив радник, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.
Нагадаємо, що Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт.