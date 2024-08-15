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В Офісі президента заперечують причетність України до підриву "Північних потоків"

15 серпня 2024, 16:03
В Офісі президента заперечують причетність України до підриву
Водночас там вказують на росію.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" в Балтійському морі і вказав на москву.

Про це Подоляк сказав у коментарі агентству Reuters

Радник додав, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. 

"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки росія", – сказав Подоляк. 

"Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream", – запевнив радник, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Нагадаємо, що Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт.

 

Північний потікУкраїнаОфіс Президента

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