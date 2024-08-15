В Офісі президента заперечують причетність України до підриву "Північних потоків"

Водночас там вказують на росію.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" в Балтійському морі і вказав на москву.

Про це Подоляк сказав у коментарі агентству Reuters.

Радник додав, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів.

"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки росія", – сказав Подоляк.

"Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream", – запевнив радник, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Нагадаємо, що Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт.