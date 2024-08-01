В Офісі Президента зробили заяву щодо надходження перших F-16 в Україну
01 серпня 2024, 08:55
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
За словами Подоляка, не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.
Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи публікацію Bloomberg про надходження літаків.
"Я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Bloomberg, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Я вже не говорю про українську сторону, тому що, зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні", – зауважив він в етері телемарафону.
За словами Подоляка, "для нас це фактор суттєвого виживання". Тому не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.
"Але в них навіть немає посилання на якісь джерела на Заході. Давайте ми абстрактно скажемо, що вже F-16 є на полі бою. Так не працює система. На жаль, це спотворює інформаційний простір. На жаль, це спотворює очікування реальні. На жаль, це спотворює уяву про те, з якими складнощами сьогодні стикається Україна з точки зору забезпечення цього етапу війни необхідними типами зброї. Тому я просто раджу все ж таки чекати завжди на офіційні підтвердження", – продовжив він.
Подоляк наголосив, що західні партнери не оголошували про надходження літаків в Україну, як це було з іншими видами озброєння. Так само Україна сьогодні не робить офіційних заяв.
"Якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї, або президент, або головнокомандувач буде це коментувати", – резюмував він.
Нагадаємо. що видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Точна кількість поставлених літаків не повідомляється, але зазначається, що їх небагато.