В Офісі Президента зробили заяву щодо надходження перших F-16 в Україну

За словами Подоляка, не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.

Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи публікацію Bloomberg про надходження літаків.

"Я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Bloomberg, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Я вже не говорю про українську сторону, тому що, зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні", – зауважив він в етері телемарафону.

За словами Подоляка, "для нас це фактор суттєвого виживання". Тому не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.