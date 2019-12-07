В Офісі ретельно перевірять новий виборчий кодекс, перш ніж підписувати його

Тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, йдеться в "Укрінфором".

Він нагадав про те, що Виборчий кодекс був ухвалений після 17 переголосування.

"Народили Виборчий кодекс, якого практично ніхто не бачив і не читав. Коли у мене питають, яке я маю відношення до Виборчого кодексу, я не можу сказати. Знаю виборчий кодекс, знаю 2,4 тисячі правок, а за що голосували депутати - я не знаю. Якась така система прийняття рішень дуже цікава", - наголосив представник глави держави.

Напередодні Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс (законопроект №3112-1) у другому читанні та в цілому.

Депутати підтримали відкриті списки і відмову від мажоритарки.

Нагадаємо, що Виборчий кодекс був прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.

Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Цей кодекс розроблявся на базі проекту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.

Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками.

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