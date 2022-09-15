В Оксфорді пройде фестиваль, присвячений дружбі Великої Британії та України
Про це пише "Українська правда".
Під час фестивалю відбудуться 7 концертів класичної музики, святкування 85-річчя композитора Валентина Сильвестрова, фотовиставка "Війна", кінопокази, музичні перформанси, дискусії.
"З першого дня війни Велика Британія надає Україні велику неоціненну підтримку. Фестиваль Bouquet Kyiv Stage в Оксфорді – висловлення подяки британському народу", – повідомили організатори фестивалю, український культурний центр "Дом Майстер Клас".
Одною з центральних подій фестивалю стане ювілей всесвітньовідомого українського композитора Валентина Сильвестрова, якому 30 вересня виповниться 85 років. Його творчість буде представлена у програмі хоровою та фортепіанною музикою, а сам митець стане поважним гостем фестивалю.
30 вересня британський хор Apollo5 виконає одразу дві світові прем’єри українських композиторок – Вікторії Польової та Ганни Кузіної- Рождественської.
Закриють фестиваль гранд концертом британського Orchestra of St John’s під керівництвом Джона Лаббока на престижному майданчику Оксфорда.
У програмі концерту прозвучать твори Генделя, Веделя, Бортнятнського та Березовського.
На фотовиставці "Війна" будуть представлені роботи Олександра Глядєлова, зроблені в Ірпені, Бучі, Харкові, Запоріжжі та інших зруйнованих містах України.
Також у межах фестивалю відбудеться музично-візуальний перформанс "Трибю’т до творчості Марії Примаченко" і перформанс від українського фешн дизайнера Федора Возіанова.
Вартість квитків: £10-£40, для українців вимушених переселенців вхід безкоштовний.
Всі кошти від продажу квитків будуть направлені на підтримку гуманітарних ініціатив в Україні.
Нагадаємо, у День міста Бучі Київської області 13 вересня у столиці представили тизер-трейлер до фільму-драми під однойменною назвою "Буча".
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