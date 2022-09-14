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У Києві презентували трейлер фільму "Буча"

У День міста Бучі Київської області 13 вересня у столиці представили тизер-трейлер до фільму-драми під однойменною назвою "Буча".
У Києві презентували трейлер фільму "Буча" Джерело: Постер до фільму

Його зняли на основі реальних подій у цьому місті, а також у Ворзелі, Гостомелі та Ірпені під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року, повідомила прес-служба.

У фільмі розкажуть історію порятунку двохсот людей із окупованих територій, яких вивіз волонтер Костянтин Гудаускас. Він є громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі. З початком російського вторгнення завдяки своєму казахстанському паспорту чоловік має змогу проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

На великі екрани фільм продюсера Олександра Щура та режисера Станіслава Тіунова вийде вже за рік. Його зйомки за рахунок іноземних інвестицій заплановано на грудень-січень, а прем’єра відбудеться на річницю трагедії.

До фільму також буде включено сцену порятунку відомого українського композитора, Лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку у Ворзелі.

Вже відомий виконавець ролі головного антагоніста – ним став актор В’ячеслав Довженко.

"Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу мають дізнатися у всьому світі. Ми вважаємо, що реалізація цього проекту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти та спонукати нарощувати економічну та військову допомогу надалі”, - розповів Олександр Щур.

Раніше також повідомлялось, що на "Оскар-2023" Україну представлятиме фільм "Клондайк".

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14 09 2022 13:31
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