27 березня 2026, 17:17
Глави МЗС ЄС зберуться в Києві для обговорення підтримки України
x.com/andrii_sybiha
На зустрічі міністрів планується обговорити підтримку України з боку ЄС, тиск на росію та зусилля щодо досягнення миру.

31 березня у Києві очікуються  міністри закордонних справ країн Євросоюзу на чолі с Високим представником ЄС Каєю Каллас.

Про це 27 березня у мережі Х повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми будемо раді вітати Високого представника Каю Каллас та міністрів закордонних справ ЄС у Києві на зустрічі міністрів. Ця дата символічна. Ми відзначимо сумну річницю різанини в Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за це та інші злочини", - написав Сибіга.

На зустрічі міністрів планується обговорити підтримку України з боку ЄС, тиск на росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі. 

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відповіла українському колезі. написавши у мережі Х: "Ми виступимо рішуче та солідарно на підтримку України, особливо в той час, коли ми вшановуємо четверту річницю жахливих звірств, скоєних росією в Бучі.

І з чітким посланням: росія має відповісти за свої військові злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", — наголосила Каллас.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Темами переговорів стали війна рф проти України та поточна ситуація на Близькому Сході.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється