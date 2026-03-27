Глави МЗС ЄС зберуться в Києві для обговорення підтримки України

31 березня у Києві очікуються міністри закордонних справ країн Євросоюзу на чолі с Високим представником ЄС Каєю Каллас.

Про це 27 березня у мережі Х повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми будемо раді вітати Високого представника Каю Каллас та міністрів закордонних справ ЄС у Києві на зустрічі міністрів. Ця дата символічна. Ми відзначимо сумну річницю різанини в Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за це та інші злочини", - написав Сибіга.

На зустрічі міністрів планується обговорити підтримку України з боку ЄС, тиск на росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відповіла українському колезі. написавши у мережі Х: "Ми виступимо рішуче та солідарно на підтримку України, особливо в той час, коли ми вшановуємо четверту річницю жахливих звірств, скоєних росією в Бучі.

І з чітким посланням: росія має відповісти за свої військові злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", — наголосила Каллас.

