Сибіга і Рубіо обговорили війну в Україні на G7 у Франції
27 березня 2026, 14:55
Серед основних тем переговорів — подальша підтримка Києва, посилення санкційного тиску на росію та підтримка Україною партнерів на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Темами переговорів стали війна рф проти України та поточна ситуація на Близькому Сході.
Про це повідомляє Сибіга у соцмережі Х.
Зустріч Сибіги і Рубіо відбулась на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.
"Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на росію є ключовим для того, щоб змусити москву припинити війну", - розповів міністр.
Він додав, що спілкувався із Рубіо про події на Близькому Сході і зазначив, що позиція України полягає в тому, що режими в москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну, тому вони повинні відчути консолідований тиск.
"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора. Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", - зазначив очільник МЗС.
Варто додати, що сам держсекретар США Марк Рубіо зустріч поки що не коментував. Наразі переговори за посередництва США щодо досягнення угоди про припинення війни рф в Україні фактично призупинені. Протягом січня та лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей між Україною, США та росією, проте про конкретні результати повідомлень не надходило.