Сибіга і Рубіо обговорили війну в Україні на G7 у Франції

Зустріч Сибіги і Рубіо відбулась на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.

"Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на росію є ключовим для того, щоб змусити москву припинити війну", - розповів міністр.

Він додав, що спілкувався із Рубіо про події на Близькому Сході і зазначив, що позиція України полягає в тому, що режими в москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну, тому вони повинні відчути консолідований тиск.

"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора. Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", - зазначив очільник МЗС.

Варто додати, що сам держсекретар США Марк Рубіо зустріч поки що не коментував. Наразі переговори за посередництва США щодо досягнення угоди про припинення війни рф в Україні фактично призупинені. Протягом січня та лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей між Україною, США та росією, проте про конкретні результати повідомлень не надходило.