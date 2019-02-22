CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Севастополі на площі Нахімова відбулося "вшанування" бійців "Беркуту", які протистояли активістам Євромайдану в Києві взимку 2014 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Криму нагородили "Беркутівців", які були на Майдані, - ВІДЕО
Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм"
Фото:espreso.tv
Захід присвятили п’ятиріччю тих подій та російському "Дню захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого, повідомляє "Радіо Свобода".
Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм".
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
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22 02 2019 23:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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