Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В окупованому Криму нагородили "Беркутівців", які були на Майдані, - ВІДЕО

Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм"
У Севастополі на площі Нахімова відбулося "вшанування" бійців "Беркуту", які протистояли активістам Євромайдану в Києві взимку 2014 року.
В окупованому Криму нагородили "Беркутівців", які були на Майдані, - ВІДЕО Фото:espreso.tv

Захід присвятили п’ятиріччю тих подій та російському "Дню захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого, повідомляє "Радіо Свобода".

Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм".

Нагадаємо, що  Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2019 23:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.