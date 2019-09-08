В окупованому Криму підняли український прапор, - ВІДЕО

В знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року на Донбасі

У місті Судак на території окупованого півострову місцеві патріоти підняли державний прапор України.

"Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор в знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС", - йдеться у повідомленні радника голови Херсонської ОДА Богдана Ковальова.

Нагадаємо, що 6 серпня в зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Хлопцям було від 20 до 31 року.