ПОЛІТИКА НОВИНИУ місті Судак на території окупованого півострову місцеві патріоти підняли державний прапор України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Криму підняли український прапор, - ВІДЕО
В знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року на Донбасі
Фото: dilovamova.com
"Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор в знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС", - йдеться у повідомленні радника голови Херсонської ОДА Богдана Ковальова.
Нагадаємо, що 6 серпня в зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Хлопцям було від 20 до 31 року.
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