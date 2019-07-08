Стали відомі імена чотирьох загиблих під Павлополем, - ФОТО
Інформацію 7 серпня повідомила "Новинарня".
У прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату повідомили, що внаслідок обстрілу загинув старший матрос Олександр Шарко – 1988 року народження. Шарко родом із Козелецького району Чернігівської області. У бригаді він був помічником гранатометника.
Також повідомляється, що загинув матрос Владислав Рак - 1998 року народження. Родом з смт Козелець на Чернігівщині. У підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника.
Вінницьке видання "Вежа" повідомляє, що внаслідок обстрілу загинув солдат із села Торчин Хмільницького району Вінницької області - Сергій Шандра. Військовий народився у 1995 році.
Владислав Рак. Фото: Новинарня
Сергій Шандра. Фото: Новинарня
UA.Миколаїв відзначає, що четвертим загиблим був матрос Василь Курдов – 1999 року народження. Кудров родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Василь Курдов. Фото: Новинарня
Нагадаємо, що 6 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим перемир’я протягом доби.
Четверо українських військових загинули, один дістав поранення.
Відтак президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.
Згодом, Зеленський доручив виділити квартири родинам українських військових, які у вівторок загинули на Донбасі.
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