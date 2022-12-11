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ПОЛІТИКА

В окупованому Криму російські окупанти риють на пляжах окопи вздовж моря

11 грудня 2022, 16:46
В окупованому Криму російські окупанти риють на пляжах окопи вздовж моря
Крим окопи
російські окупанти почали рити окопи в Криму на пляжі вздовж моря у селищі Чорноморське. Біля окопів чергують правоохоронці

У тимчасово окупованому росіянами Криму після пожеж та вибухів на військових аеродромах спостерігається напружена ситуація. Російські загарбники риють зигзагоподібні траншеї на пляжах, повідомляє ТСН.

Очевидно, окупанти готуються до приходу Збройних сил України. Вони почали рити окопи на пляжі селища Чорноморське вздовж моря. Біля окопів чергують правоохоронці.

Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму партизани підпільного руху "АТЕШ" підпалили казарми з російськими військовими у смт. Совєтський. 

Також сьогодні вночі в окупованому росіянами Криму були чутні вибухи у Сімферополі, Севастополі, Джанкої, та на аеродромах Бельбеку, Саках, Новофедорівці.

 


КримРФЗСУ

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