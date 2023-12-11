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В окупованому Криму виник дефіцит пального

11 грудня 2023, 19:05
В окупованому Криму виник дефіцит пального
Фото: avtoblog.ua
В тимчасово окупованому Криму виник дефіцит пального і запасів вистачить на 9-15 днів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим виник значний дефіцит пального через великі витрати та обмежену логістику через міст. Запасів пального вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох", - йдеться в тексті.

Пальне першочергово виділяють на потреби армії рф, тому цивільне населення відчуває дефіцит вже зараз.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про місцезнаходження паливних складів ворога, аби Сили оборони могли пришвидшити колапс ЗС рф в регіоні.

Ще у вересні стало відомо, що порушення логістики з рф спричинило в окупованому Криму дефіцит палива.

 

пальнеКримдефіцит

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