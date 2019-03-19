В окупованому Луганську вибухнула автівка: постраждалих немає

У результаті вибуху було пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах

Вибуховий пристрій спрацював на сході окупованого Луганська, в результаті інциденту пошкоджено автомобіль і будинок.

За даними так званого "МНС ЛНР", 19 березня о 01:07 в Луганську на вулиці Клубній "у результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах будинків № 55 і 57", повідомляє "Українська правда" з посиланням на ТАСС.

Загиблих і постраждалих у результаті вибуху немає.

Ведеться "розслідування".

Нагадаємо, що підрозділ Об'єднаних сил 18 березня збив безпілотний літальний апарат противника в Донецькій області.