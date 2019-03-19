CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВибуховий пристрій спрацював на сході окупованого Луганська, в результаті інциденту пошкоджено автомобіль і будинок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окупованому Луганську вибухнула автівка: постраждалих немає
У результаті вибуху було пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах
Фото:RusVesna.ua
За даними так званого "МНС ЛНР", 19 березня о 01:07 в Луганську на вулиці Клубній "у результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах будинків № 55 і 57", повідомляє "Українська правда" з посиланням на ТАСС.
Загиблих і постраждалих у результаті вибуху немає.
Ведеться "розслідування".
Нагадаємо, що підрозділ Об'єднаних сил 18 березня збив безпілотний літальний апарат противника в Донецькій області.
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