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В окупованому Севастополі археологи розкопали храм IV століття до н.е.

Розкопки проводять московські і уральські археологи
В Севастополі в анексованому Криму в ході незаконних археологічних розкопок було виявлено приміщення храму, який існував з IV століття до н.е. до IV століття н.е.
В окупованому Севастополі археологи розкопали храм IV століття до н.е. Фото: vizayalta.com.ua

"У ході робіт нами було виявлено одне з приміщень, яке колись, ймовірно, належало храму. Храм примикав до вулиці, на північ від нього знаходилася площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею — підсобні приміщення даної споруди", - сказав завідувач відділу "Городище і некрополь" Станіслав Рижов, повідомляють "Крим.Реалії".

За інформацією прес-служби музею-заповідника "Херсонес Таврійський", в даний час розкоп доступний для огляду відвідувачам. Він розташований ліворуч від Туманного дзвону.

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