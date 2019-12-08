На Полтавщині відкопали унікальне скіфське золото і зброю
Розкопки проходили під керівництвом професорки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ірини Шрамко, повідомляє Полтавська облдержадміністрація.
"Унікальність знахідки в тому, що це поховання не пограбоване, його не встигли пошкодити "чорні археологи", - йдеться в повідомленні.
Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста
Знахідки сьогодні демонстрували в Більську, на місці проведення етнофестивалю "Гелонфест".
Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста
Нагадаємо, що у квітні у Києві на вулиці Щекавицькій архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII-XVIII століть.
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