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На Полтавщині відкопали унікальне скіфське золото і зброю

"Чорні археологи" не встигли пошкодити артефакти
11 серпня у Полтавській області на розкопках у селі Більськ знайшли золоті прикраси, зброю та інші артефакти скіфського періоду.
На Полтавщині відкопали унікальне скіфське золото і зброю

Розкопки проходили під керівництвом професорки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ірини Шрамко, повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

"Унікальність знахідки в тому, що це поховання не пограбоване, його не встигли пошкодити "чорні археологи", - йдеться в повідомленні.


Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста

Знахідки сьогодні демонстрували в Більську, на місці проведення етнофестивалю "Гелонфест".


Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста

Нагадаємо, що у квітні у Києві на вулиці Щекавицькій архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII-XVIII століть.

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