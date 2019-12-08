На Полтавщині відкопали унікальне скіфське золото і зброю

11 серпня у Полтавській області на розкопках у селі Більськ знайшли золоті прикраси, зброю та інші артефакти скіфського періоду.

Розкопки проходили під керівництвом професорки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ірини Шрамко, повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

"Унікальність знахідки в тому, що це поховання не пограбоване, його не встигли пошкодити "чорні археологи", - йдеться в повідомленні.



Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста

Знахідки сьогодні демонстрували в Більську, на місці проведення етнофестивалю "Гелонфест".



Фото: директора КП "Історико-культурного заповідника "Більськ" Полтавської обласної ради" Ігоря Короста

Нагадаємо, що у квітні у Києві на вулиці Щекавицькій архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII-XVIII століть.