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В ООН глибоко стурбовані напрямком політики Трампа

03 березня 2025, 18:58
В ООН глибоко стурбовані напрямком політики Трампа
На сьогодні по всьому світу вирують 120 конфліктів.

Глава ООН з прав людини Волкер Тюрк висловив глибоку стурбованість "фундаментальною зміною напрямку" політики США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Протягом багатьох десятиліть ми користувалися двопартійною підтримкою США в питаннях прав людини... Зараз я глибоко стурбований фундаментальною зміною напрямку, яка відбувається всередині країни і на міжнародному рівні", – додав Тюрк під час промови у Радіо ООН з прав людини у Женеві.

За його словами, тепер політику, спрямовану на захист людей від дискримінації, називають дискримінаційною, а розкольницька риторика використовується для спотворення, обману і поляризації, що породжує страх і тривогу серед багатьох, підкреслив Тюрк.

"Різке скорочення національних систем соціального захисту, фінансування кліматичних заходів та іноземної допомоги свідчить про великий крок назад у захисті прав людини, запобіганні конфліктам та глобальній стабільності", – сказав представник ООН.

Тюрк попередив, що в глобальному огляді стану прав людини - це основа міжнародного порядку, який приніс безпрецедентну стабільність, ризикує зруйнуватися, адже по всьому світу вирують 120 конфліктів.

Також Тюрк висловив занепокоєння щодо законів про національну безпеку, які обмежують громадянський простір у Гонконзі. 

Він заявив, що порушить це та інші питання, зокрема про Сіньцзян-Уйгурський автономний район і Тибет, із китайською владою.

Глава ООН з прав людини висловив занепокоєння щодо використання військової зброї проти палестинців на окупованому західному березі річки Йордан і закликав Ізраїль припинити погрози анексії.

Днями ми писали, що скорочення допомоги США ООН призвело до зупинки гуманітарних програм в Україні.

 

СШАООНДональд Трамп

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