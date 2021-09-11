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В ООН назвали лідера за викидами парникових газів

Найбільш важливою тенденцією... з 1990 року є дедалі більша роль викидів, пов'язаних з продовольством…, - сказав головний економіст FAO Максімо Тореро. - Це має важливі наслідки для національних стратегій щодо пом'якшення наслідків зміни клімату
Переробка, упаковка, транспортування і споживання продуктів харчування, а також утилізація відходів від них виводять продовольчу сферу на перше місце в переліку джерел викидів парникових газів.
В ООН назвали лідера за викидами парникових газів Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в новому дослідженні Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), представленому в понеділок на кліматичній конференції COP26 у Глазго.
 
Ланцюжок поставок продовольства в багатьох країнах світу обганяє за обсягами викидів сільське господарство.
 
"Найбільш важливою тенденцією... з 1990 року є дедалі більша роль викидів, пов'язаних з продовольством…, - сказав головний економіст FAO Максімо Тореро. - Це має важливі наслідки для національних стратегій щодо пом'якшення наслідків зміни клімату".
 
Згідно з новими даними, 31% викидів парникових газів, зумовлених діяльністю людини, припадає на світові агропродовольчі системи. Більшість із них виробляється у продовольчій сфері, а не безпосередньо в сільському господарстві.
 
Із 16,5 млрд тонн викидів парникових газів від глобальних агропродовольчих систем у 2019 році 7,2 млрд тонн припадало на ферми, 3,5 млрд - на обробіток та освоєння землі для сільськогосподарського виробництва і 5,8 млрд - на постачання й споживання продукції.
 
У 2019 році найбільшим джерелом викидів парникових газів було збезлісення, за ним слідували тваринництво (гній), споживання домашніх господарств, утилізація харчових відходів, органічне паливо, що використовується на фермах, і торгівля продуктами харчування.
 
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09 11 2021 10:14
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