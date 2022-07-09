В ООН назвали умову для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС
Гутерреш заявив, що "як і раніше, серйозно стурбований у зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС і навколо неї, включаючи повідомлення про нещодавні обстріли".
Щоб уникнути ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, необхідно створити демілітаризований периметр навколо неї, а також припинити будь-які воєнні дії у напрямку станції або з неї. Про це у вівторок, 6 вересня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради безпеки ООН.
За словами Гутерреша, будь-які збитки, навмисні або випадкові, завдані найбільшою АЕС в Європі, або збитки будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні можуть призвести до ядерної катастрофи, яка вплине на прилеглий регіон і вийде за його межі.
Генсек ООН закликав вжити всіляких кроків, щоб уникнути цього сценарію.
"Як перший крок російські та українські сили повинні зобов'язатися не вести жодних військових дій у напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.
Як другий крок Гутерреш назвав угоду по демілітаризованому периметру навколо станції. Зокрема, це зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців та техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.
Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ підтвердило, що на території ЗАЕС росія розмістила свою техніку та військових.
Додати коментар
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни