В ООН назвали умову для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

В Організації Об'єднаних Націй назвали два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС

Гутерреш заявив, що "як і раніше, серйозно стурбований у зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС і навколо неї, включаючи повідомлення про нещодавні обстріли".

Щоб уникнути ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, необхідно створити демілітаризований периметр навколо неї, а також припинити будь-які воєнні дії у напрямку станції або з неї. Про це у вівторок, 6 вересня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради безпеки ООН.

За словами Гутерреша, будь-які збитки, навмисні або випадкові, завдані найбільшою АЕС в Європі, або збитки будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні можуть призвести до ядерної катастрофи, яка вплине на прилеглий регіон і вийде за його межі.

Генсек ООН закликав вжити всіляких кроків, щоб уникнути цього сценарію.

"Як перший крок російські та українські сили повинні зобов'язатися не вести жодних військових дій у напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.

Як другий крок Гутерреш назвав угоду по демілітаризованому периметру навколо станції. Зокрема, це зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців та техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ підтвердило, що на території ЗАЕС росія розмістила свою техніку та військових.