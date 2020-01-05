В ООН не знають, чи живий Кім Чен Ин

"Ми не володіємо жодною інформацією з КНДР щодо стану Кім Чен Ина"

В Організації Об'єднаних націй заявили, що у них немає жодної достовірної інформації про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Ми не володіємо жодною інформацією з КНДР щодо стану Кім Чен Ина" — відповів глава ООН Антоніу Гутерреш на запитання журналістів, передає "Громадське".

Нещодавно американське агентство CNN повідомило, що за даними розвідки США, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". У Південній Кореї стверджують, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий". Водночас офіційних повідомлень від Північної Кореї немає.

Питання про стан здоров’я північнокорейського лідера постало після того, як 15 квітня він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена.

Востаннє Кім Чен Ин з’являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.

Нагадаємо, що уряд Північної Кореї ухвалив рішення тимчасово призупинити в’їзд іноземних туристів у зв'язку з поширенням у Китаї нового типу пневмонії, яку спричиняє коронавірус 2019 nCoV.