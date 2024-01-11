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В ООН оновили кількість жертв через війну росії в Україні

11 січня 2024, 22:18
В ООН оновили кількість жертв через війну росії в Україні
Фото: Укрінформ
OCHA - Управління з координації гуманітарних справ ООН, підтвердило, що з лютого 2022 року більше 10 200 загиблих, з яких 575 діти.

Кількість поранених перевищила 19 300 осіб.

Про це йдеться в звіті організації OCHA при ООН.

Дані наводяться за весь час повномасштабного вторгнення, тобто від лютого 2022 року. 

В організації відмітили, що, починаючи з 29 грудня, країни світу бачать лише загострення конфлікту, адже ракетні та повітряні атаки по всій Україні спричинили ще більше смертей і поранень серед цивільного населення, а також завдали значної шкоди і руйнувань будинкам, школам, лікарням, об’єктам енергетики та іншої критичної цивільної інфраструктури. 

Чи не щодня відбуваються обстріли, які завдають особливо великих збитків мирним жителям поблизу лінії фронту: в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. 

Проте ромади на заході України і в Києві, далеко від лінії фронту, також страждають. 

В Харкові останні обстріли вбили 10 мирних жителів, пошкодили онкологічний центр, три лікарні, школу і житлові будинки. Пошкодження об’єктів газо- та теплопостачання призвели до відключень електроенергії та перебоїв з опаленням у деяких частинах міста.

Управління від 29 грудня зафіксувало загибель 125 мирних жителів і поранення більше 550 по всій Україні. 

Тобто підтверджена кількість цивільних осіб, убитих з лютого 2022 року, перевищила 10 200, з яких 575 діти. Поранених – понад 19 300. Точна кількість загиблих цивільних від російських обстрілів та інших воєнних злочинів невідома, адже ООН не має доступу на тимчасово окуповані території України.

"Міжнародне гуманітарне право має суворо дотримуватися. Воно прямо забороняє напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти, а також невибіркові напади. Це включає гуманітарний персонал і активи. Оскільки війна в Україні не вщухає, викликаючи високий рівень гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною", - заявили в OCHA.

План гуманітарних потреб і реагування для України на цей рік буде представлено в Женеві вже наступного тижня. 

ООН має на меті зібрати $3,1 млрд для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.
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