В ООН оцінили падіння економіки України

За підсумками 2022 року економіка України скоротилася на понад 35%, щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті ООН, повідомляє Укрінформ.

"Економіка України скоротилася на понад 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призову до армії", – зазначають експерти ООН.

Зазначається, що на стан економіки істотно впливають атаки росії на об'єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів і пошкодження металургійних заводів.

Доходи бюджету різко скоротилися, щомісячний дефіцит становить близько 5 млрд. доларів, йдеться у звіті.

При цьому пряме монетарне фінансування Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб державних витрат. Це спричинило виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Однак Україна отримує потужну двосторонню та багатосторонню фінансову підтримку, зазначають автори звіту. Допомога Євросоюзу, США, МВФ, Світового банку та інших структур закрила майже половину спільних потреб у 2022 році.

У той же час, допомога надається частково у вигляді кредитів, що підвищує борговий тягар.

На думку економістів ООН, хоча 2023 року Європейський Союз планує виділити 18 млрд. євро на економічну підтримку України, цього може бути замало.

"Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох факторів, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт", – йдеться у звіті.

За оцінками його авторів, післявоєнне відновлення України вимагатиме величезних ресурсів – від 350 до 500 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що ООН надасть допомогу сільгоспвиробникам України на 200 млн доларів.