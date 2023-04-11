В ООН підтвердили 8500 загиблих серед цивільного населення в Україні

ООН довгий час називав свої цифри "верхівкою айсберга" через обмежений доступ до зон бойових дій.

Підтверджено, що майже 8500 мирних жителів було вбито під час вторгнення росії в Україну, заявив орган ООН, при цьому побоюючись ще багатьох тисяч непідтверджених смертей.

Про це пише The Guardian.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що зафіксувало 8 490 осіб убитими та 14 244 пораненими між початком вторгнення 24 лютого 2022 року та 9 квітня 2023 року,

Орган довгий час називав свої цифри "верхівкою айсберга" через обмежений доступ до зон бойових дій.

Більшість загиблих зафіксовано на території, підконтрольній українському уряду і зазнала нападу з боку російських сил, в тому числі 3927 осіб в Донецькій і Луганській областях, де йшли запеклі бої.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають підтвердження", - йдеться в заяві.

Він виділив Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область) як райони, де "є твердження про численні жертви серед цивільного населення", які залишаються незадокументованими.

Раніше повідомлялось, що ЄС обговорить створення спецтрибуналу щодо злочинів рф із країнами G7.