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ПОЛІТИКА

ЄС обговорить створення спецтрибуналу щодо злочинів рф із країнами G7 – єврокомісар

09 квітня 2023, 14:07
ЄС обговорить створення спецтрибуналу щодо злочинів рф із країнами G7 – єврокомісар
Фото: Укрінформ
ЄС прагне притягнути до відповідальності російських лідерів за військове вторгнення в Україну.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що сподівається обговорити з представниками країн G7 плани створення спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України. 

Про це повідомляє Kyodo News.

"Ми продовжимо, можливо, під час японського головування (у G7), щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до цієї пропозиції",- зазначив він.

"Те, що зараз поставлено на карту, — це злочин агресії", - додав Рейндерс.

ЄС прагне притягнути до відповідальності російських лідерів за військове вторгнення в Україну та окупацію в порушення Статуту ООН.

Але Міжнародний кримінальний суд потребує направлення від Ради Безпеки ООН, щоб судити рф за злочин агресії, а угода про таке направлення є малоймовірною, враховуючи, що Росія, швидше за все, скористається своїм правом вето як один з постійних членів Радбезу.

На тлі зростання кількості звинувачень у воєнних злочинах проти росії, у березні суд видав ордер на арешт президента главикКремля путіна за підозрою у причетності до насильницької депортації українських дітей. путін може бути заарештований, якщо він відвідає будь-яку країну, яка прийняла юрисдикцію МКС.

Згідно з договором МКС, злочин агресії відрізняється від воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Злочин агресії, як правило, скоюється лише тими, хто має владу формувати агресивну політику держави. Воєнні злочини визначаються як вбивства, каліцтва, жорстоке поводження і тортури під час ведення збройного конфлікту.

Рейндерс повідомив, що ЄС у співпраці з українською судовою владою та МКС розглядає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських та міжнародних суддів для притягнення росії до відповідальності за злочин агресії.

МКС також розслідує ймовірні злочини росії проти людяності та злочин геноциду, але очікується, що цей процес займе багато часу.

Реакція країн ЄС на ордер МКС на арешт путіна була різною. Німеччина повідомила, що заарештує главу Кремля, якщо він приїде до країни, але Угорщина заявила, що не буде цього робити.

Рейндерс взяв до відома такі розбіжності, але зазначив, що блок з 27 членів одноголосно погодив 10 пакетів санкцій проти росії і об'єднався «з такою ж одностайністю» щодо воєнних злочинів Москви.

"Я скажу, що з початку війни ми (доклали) величезних зусиль для збереження єдності на європейському рівні",-  заявив він.

До G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США, Японія і Франція, а також ЄС. Міністри юстиції країн G7 зустрінуться 7 липня в Токіо.

ЄСрф тероризмспецтрибунал

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