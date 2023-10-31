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ПОЛІТИКА

В ООН підтвердили, що удару по Грозі завдала росія

31 жовтня 2023, 16:10
В ООН підтвердили, що удару по Грозі завдала росія
Zelenskiy / Official
У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинуло 59 людей, які були присутні на поминках.

Ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня був завданий військами рф навмисно. Поряд із місцем "прильоту" не було жодних ознак присутності українських військових, підтверджує Моніторингова місія ООН.

Про це йдеться у звіті Організації про обстріл Грози.

У документі зазначається, що внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі 5 жовтня загинуло 59 людей, які були присутні на поминках.

Жертвами були 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. Усі вони - цивільні особи. Громадяни після похорону місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ, зібралися у кафе-магазині для поминок. Вибух знищив заклад вщент.

"Як ми тоді говорили, це був один із найсмертоносніших інцидентів для цивільного населення з лютого 2022 року", - йдеться у матеріалі.

В оприлюдненому сьогодні звіті про ці події в ООН зробили висновок "про наявність розумних підстав вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, та що не було жодних ознак присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території або поблизу неї в кафе. час атаки".

Також в ООН звернули увагу, що звіт ґрунтується на інформації, зібраній та перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ), які провели дві місії до Грози 7 та 10 жовтня.

"Колеги оглянули місце вибуху та опитали 35 осіб, у тому числі місцевих жителів, свідків, двох тих, хто вижив, медперсонал та співробітників моргу", - йдеться у повідомленні.

Доповідь докладно описує руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі.

У звіті йдеться, що "російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти".

Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують в ООН.

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи завдали удару по селу Гроза Харківської області. Ворог поцілів "Іскандером" у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за полеглим воїном.

Через ракетний удар у селі Гроза загинули 59 людей. 12 жовтня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що поліція ідентифікувала усі жертви.

війнаООНатакагрозарф тероризм

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