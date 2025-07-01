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В ООН підтвердили: теракт в Оленівці був спланованим злочином рф

01 липня 2025, 08:55
В ООН підтвердили: теракт в Оленівці був спланованим злочином рф
Унаслідок вибуху в "бараку 200" загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення

Внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами рф.

Про це йдеться у доповіді ООН.

Там зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії рф. Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.
 
За даними аналізу, вогонь вели з артилерійської системи 2А51 / 2С9 "Нона", ймовірне місце запуску – село Любівка, що розташоване лише за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території.
 
Також у звіті ООН виключено версію про використання саморобних чи запалювальних пристроїв – атака була здійснена двома штатними боєприпасами російського виробництва.
 
У документі стверджується, що атака була спланованою операцією під чужим прапором, метою якої було дискредитувати Україну та західні поставки озброєння. Ймовірно, рішення про удар ухвалювали на рівні Генштабу рф. До безпосереднього виконання могли бути залучені 61-ша та 155-та бригади морської піхоти, а також 11-й гвардійський мотострілецький полк ЗС рф.
 
"Нарешті речі названі своїми іменами", – зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.
 
Попри початкову заяву про готовність розслідувати трагедію, Місія ООН зі встановлення фактів по Оленівці була розпущена вже за п’ять місяців – через відсутність гарантій безпеки. Українська сторона неодноразово намагалася передати наявні матеріали місії, однак, за словами Лубінця, експерти жодного разу не погодилися з ними ознайомитися.
 
Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці "Азову", ще 130 були поранені.

 

війна в Україніросія окупантиООН

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