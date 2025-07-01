В ООН підтвердили: теракт в Оленівці був спланованим злочином рф

Унаслідок вибуху в "бараку 200" загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 людей отримали поранення

Внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами рф.

Про це йдеться у доповіді ООН.

Там зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії рф. Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

За даними аналізу, вогонь вели з артилерійської системи 2А51 / 2С9 "Нона", ймовірне місце запуску – село Любівка, що розташоване лише за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території.