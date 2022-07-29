Від удару росіян в Оленівці загинули близько 40 українських полонених, поранені 130

Прокурорами Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу рф Оленівки Донецької області, унаслідок чого загинуло близько 40 та було поранено 130 осіб.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - поінформували у відомстві.

За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-загарбник завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово захопленому селищі Оленівка Волноваського району Донецької області. У ОГП уточнили, що внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Правоохоронці встановили, що у цій колонії загарбники організували місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних сил України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу, росіяни зумисно обстріляли колонію у Оленівці, де були українські військовополонені.

У Генштабі наголосили, що заяви кремля про нібито обстріли Збройними силами України цивільної інфраструктури та населення є відвертою брехнею і провокацією.

У селищі Оленівка під Маріуполем розташовані дві фільтраційні тюрми загарбників. Тут утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів, "неблагонадійних" до винесення вироку або проходження фільтрації, волонтерів, які евакуювали маріупольців.

Також була інформація, що сюди привезли з Маріуполя полонених українських військових.