Британські військові не можуть воювати з військами рф більше ніж два місяці.

Це визнав заступник керівника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, пише The Telegraph.

"Велика Британія не змогла б воювати з росією більш як два місяці, визнав заступник керівника штабу оборони країни", - пише видання.

Генерал-лейтенант додав, що у можливих майбутніх війнах британським збройним силам доведеться справлятися з "оперативним ризиком", пов’язаним з відсутністю необхідних ресурсів.

Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шеппс сказав депутатам, що він лобіював у Ріші Сунака і Джеремі Ганта, щоб у новому бюджеті було виділено більше коштів на оборону, але не домігся збільшення витрат.

"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... не відповідає, у всіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося", - сказав Маговен.

За його словами, Британії потрібно витрачати більше коштів на те, що називається інтегрованою протиповітряною ракетною обороною.

"Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, понад рекордну програму, на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною", - вважає британський війьсковий.

Коли колишній міністр збройних сил Марк Франсуа сказав йому, що Британія "не зможе битися з армією путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів та запасів техніки для цього", Маговен визнав, що це так.