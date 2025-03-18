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ПОЛІТИКА

В ООН шоковані ізраїльськими ударами по Газі – Reuters

18 березня 2025, 17:03
В ООН шоковані ізраїльськими ударами по Газі – Reuters
Фото: Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наказав військовим вжити "рішучих заходів" проти Хамас.

Голова ООН з прав людини заявив, що він жахнувся ізраїльським ударам по Газі, в результаті яких, згідно з даними палестинської влади, загинули вже понад 400 людей, що загрожує повним зривом перемир'я з Хамасом.

Про це пише Reuters.

"Я в жаху від вчорашніх авіаударів і обстрілів Ізраїлю в Газі, в результаті яких, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я в Газі, загинули сотні людей. Це додасть трагедії до трагедії. Застосування Ізраїлем ще більшої військової сили лише посилить страждання палестинського населення, яке і без того перебуває в катастрофічних умовах", — йдеться в заяві Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Водночас Аджит Сунгай, голова Управління ООН з прав людини на окупованій палестинській території, назвав відновлення ізраїльських бомбардувань по Газі "трагічним".

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах палестинського угруповання Хамас у Смузі Гази.

ХАМАСІзраїльООНСектор Гази

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