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ПОЛІТИКА

В ООН висловили занепокоєння становищем цивільних людей в Бахмуті

01 березня 2023, 12:33
В ООН висловили занепокоєння становищем цивільних людей в Бахмуті
Фото: Укрінформ
Більшість мирних жителів ховаються в підвалах та бомбосховищах.

В ООН заявили про занепокоєння ситуацією, в якій знаходяться цивільні жителі Бахмута - їх там зараз перебуває близько чотирьох тисяч.

Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик, передає Голос Америки.

За словами Дюжаррика, більшість мирних жителів ховаються в підвалах та бомбосховищах, оскільки ситуація з безпекою є напруженою. Гуманітарні організації мають великі труднощі з доступом до району, тому місцеві жителі змушені обходитись лише тим, що раніше було доставлено до міста.

Дюжаррик також зазначив, що в місті відсутні вода, електроенергія та опалення через пошкоджену громадську інфраструктуру.

"Ми наголошуємо на тому, що мирне населення має бути захищеним, а їм має бути надана можливість безпечно покинути район бойових дій", - заявив Дюжаррик.

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війнаООНБахмут

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