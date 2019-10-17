В ООН закликали закрити сайт "Миротворець"

В організації вважають, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності

Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні відзначає незаконну діяльність сайту "Миротворець" і закликає депутатів Верховної Ради ініціювати його закриття.

Про це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради зі свободи слова, повідомляє LB.ua.

"Я знову і знову нагадую вам один дуже відомий вам момент - це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їхніх даних своєю чергою несе небезпеку для таких осіб", - сказав він.

Представник ООН додав, що людину, яка постала перед судом щодо конфлікту на Донбасі і чиї дані були опубліковані на "Миротворці", вбили на сходовому майданчику його будинку в Маріуполі.

"На жаль, контактні дані журналістів досі залишаються на сайті, що несе для них небезпеку", - наголосив дипломат.

Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Як повідомляло агентство, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати закриття сайту "Миротворець". Раніше в ООН заявили, що сайт "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності.

Нагадаємо, що сайт "Миротворець" опублікував інформацію про дев'ять тисяч терористів