В ООН закликали закрити сайт "Миротворець"
Про це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради зі свободи слова, повідомляє LB.ua.
"Я знову і знову нагадую вам один дуже відомий вам момент - це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їхніх даних своєю чергою несе небезпеку для таких осіб", - сказав він.
Представник ООН додав, що людину, яка постала перед судом щодо конфлікту на Донбасі і чиї дані були опубліковані на "Миротворці", вбили на сходовому майданчику його будинку в Маріуполі.
"На жаль, контактні дані журналістів досі залишаються на сайті, що несе для них небезпеку", - наголосив дипломат.
Моро закликав депутатів ініціювати закриття.
Як повідомляло агентство, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати закриття сайту "Миротворець". Раніше в ООН заявили, що сайт "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності.
Нагадаємо, що сайт "Миротворець" опублікував інформацію про дев'ять тисяч терористів
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