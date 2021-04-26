В ОП не збираються запрошувати Путіна в Київ

В Офісі президента не мають наміру запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися із українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі.

Про це в інтерв'ю liga.net сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна".

"Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на питання про готовність запросити Путіна до Києва.

Раніше Зеленський запропонував Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини. За його словами, українське керівництво під час обговорення питань Донбасу для початку має зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

Нагадаємо, що Росія заявила про початок відведення своїх військ від українських кордонів.