В ОП не збираються запрошувати Путіна в Київ
Про це в інтерв'ю liga.net сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна".
"Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на питання про готовність запросити Путіна до Києва.
Раніше Зеленський запропонував Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".
Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини. За його словами, українське керівництво під час обговорення питань Донбасу для початку має зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР".
У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.
Нагадаємо, що Росія заявила про початок відведення своїх військ від українських кордонів.
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