В ОП розказали, хто поїхав до Туреччини від України

В Анкарі також у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини.

Сьогодні до Стамбулу прибуде президент України Володимир Зеленський в Туреччині з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком і його заступниками.

Про це інформує мовник Суспільне.

За словами джерела видання, також в складі делегації будуть заступники Єрмакп Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Проте поки невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.

В четвер, 15 травня, в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Раніше ми писали, що російська делегація прибула на перемовини в Стамбул.