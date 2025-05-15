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В ОП розказали, хто поїхав до Туреччини від України

15 травня 2025, 13:24
В ОП розказали, хто поїхав до Туреччини від України
В Анкарі також у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини.

Сьогодні до Стамбулу прибуде президент України Володимир Зеленський в Туреччині з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком і його заступниками.

Про це інформує мовник Суспільне

За словами джерела видання, також в складі делегації будуть заступники Єрмакп Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Проте поки невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.

В четвер, 15 травня, в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Раніше ми писали, що російська делегація прибула на перемовини в Стамбул.

 

Українапереговори

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