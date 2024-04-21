В ОП розказали на що піде допомога США

Пакет допомоги передбачає $61 млрд, з яких більша частина піде на оборонні видатки.

Допомога США додасть Україні важливий ресурс для перемоги і відбудови.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Про необхідність ухвалення пакету допомоги говорили з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Провели низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій.

Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність", - йдеться в дописі.

За словами Шмигаля, загальний обсяг допомоги - майже 61 млрд доларів:

➖ 49,9 млрд – оборонні видатки

➖ 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка

➖ 1,57 млрд - економічна допомога

➖ 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - додав прем’єр.

Нарешті вчора Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.