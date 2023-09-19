В ОП відреагували на дані ЗМІ про Костянтинівку (оновлено)

Раніше газета The New York Times повідомила, що ракетний удар 6 вересня по ринку в Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого 16 людей загинули і 37 зазнали поранень, нібито став результатом несправності ракети української ППО, випущеної із ЗРК "Бук".

Слідство щодо обстрілу ринку у Костянтинівці Донецької області у середу, 6 вересня, ще триває. При цьому не варто забувати, що саме рф вторглася в Україну і завдає ударів по мирному населенню.

Саме так прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нещодавну публікацію NYT.

"Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці", - сказав він.

За словами Подоляка, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів, зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці.

"У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - підкреслив він.

Подоляк також нагадав, що не слід забувати той факт, що це росія розпочала вторгнення в Україну й саме росія відповідальна за принесення війни в Україну.

"І саме росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - додав він.

Раніше газета The New York Times повідомила, що ракетний удар 6 вересня по ринку в Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого 16 людей загинули і 37 зазнали поранень, нібито став результатом несправності ракети української ППО, випущеної із ЗРК "Бук".

NYT пише, що українська влада одразу після удару нібито намагалася не допустити журналістів видання The Times до уламків ракети і місця падіння, але зрештою репортери змогли потрапити на місце події, опитати свідків і зібрати залишки використаної зброї.

Журналісти на основі запису камери спостереження стверджують, що ракета влетіла в Костянтинівку з боку території, підконтрольної Україні, а не з боку російських окупантів.

NYT пише, що камера відзняла, як щонайменше 4 пішоходи одночасно повертають голови в бік звуку ракети, яка наближалася. Зазначається, що всі ці люди стояли обличчям до камери − у напрямку підконтрольної Україні території.

Вдень 6 вересня російські окупанти здійснили обстріл Центрального ринку Костянтинівки Донецької області. Тоді на ринку було багато людей.

Буквально відразу стало відомо про жертв та велику кількість постраждалих. 7 вересня МВС України уточнило кількість жертв і поранених через удар по Костянтинівці - 16 та 33 відповідно. Вже 8 вересня стало відомо ще про 4 поранених, їхня кількість збільшилася до 37.

За даними Служби безпеки України, 6 вересня росія вдарила по ринку у Костянтинівці із комплексу С-300, передає "Інтерфакс-Україна"з посиланням на пресслужбу СБУ.

Таким чином у СБУ прокоментували публікацію в NYT про те, що удар по Костянтинівці нібито завдала українська ракета ППО, випущена із системи "Бук".

"За даними слідства, ворог вдарив по цьому цивільному об'єкту з комплексу С-300. Про це свідчать зокрема ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Також слідство вивчає низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу", – зазначили у СБУ.

Джерело інформагентства в Силах безпеки і оборони розповіло, що автор згаданої статті в NYT - Thomas Gibbons-Neff - "неодноразово помічений на просуванні російських наративів".